Abtreibung, Verhütung, Ehe für alle: USA vor konservativem Tsunami

In dem geleakten Entwurf erklärt Höchstrichter Samuel Alito sinngemäß: Es kann kein Recht auf Abtreibung geben, weil das nicht explizit in der Verfassung steht und auch nicht in der amerikanischen Geschichte verwurzelt ist. Dieser Zugang ist weit verbreitet unter konservativen US-Juristen, die sich dagegen stemmen, die in Teilen uralte Verfassung immer wieder neu zu interpretieren und an moderne Zeiten anzupassen.