Koalition mit Kickl-FPÖ für Edtstadler ausgeschlossen

Die FPÖ richtete Edtstadler umgehend per Aussendung aus, dass ihre Koalitionspräferenzen irrelevant seien. "Die ÖVP ist ganz sicherlich die letzte Partei, deren Koalitionspräferenzen künftig in Österreich irgendeine Rolle spielen werden", so Generalsekretär Michael Schnedlitz. Es sei nämlich unvorstellbar, dass eine Partei, die auf Sauberkeit auch nur irgendeinen Wert lege, künftig mit der ÖVP zusammenarbeiten könne, "ohne am Korruptionsgestank zu ersticken". In Richtung Edstadler meinte er außerdem, sie habe sich als Verfassungsministerin, die "kein Wort zum Schutz der Grundrechte vor willkürlichen, evidenzbefreiten und rein schikanösen Maßnahmen verloren" habe, längst für jedes Regierungsamt disqualifiziert.