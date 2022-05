ÖVP-Bundesparteitag: „Umso größer der Druck, umso härter werden wir“

Der Parteitag – eigentlich ein Nachmittag – war geprägt von trotziger Aufbruchsstimmung. 1000 Delegierte und Gäste, dicht gedrängt. Corona? Nehammer war sichtlich überrumpelt von der Stimmung: „So viele in einem so kleinen Raum heißt auch so viele Viren. Aber jetzt kümmert es uns nicht mehr. Schön, dass ihr da seid!“

Vom Gegenwind wolle er sich nicht beirren lassen, sagte er dann. „Umso größer der Druck gegen uns wird, umso härter werden wir in der Durchsetzung der Politik für die Menschen“, sagte Nehammer. Die Korruptionsvorwürfe gegen seine Partei kontert er seit Amtsantritt mit den Hinweisen auf die Zehntausenden Mitglieder, auf die Funktionäre und Bürgermeister. Während sich die Grazer Helmut-List-Halle mit den 1000 Delegierten und Gästen füllte, ließ die Parteitagsregie die Namen der österreichischen Gemeinden über die Videowalls im Saal wandern. Das Eröffnungsvideo zeigte, welch bunte Vielfalt die ÖVP darstellen will. Ganz zentral ein Satz: „Wir sind Kanzler.“

Nehammer und die ÖVP wollen daran auch nicht rütteln lassen, aller Kritik der anderen Parteien zum Trotz. Alle gegen uns: Dieses Bild war auch unter Kurz gern gebraucht. Wie sagt es Nehammer? „2019 wurde tatsächlich eine Wahl gewonnen. Das war kein Fehler der Geschichte, auch wenn Sozialdemokraten und NEOS das gerne so sehen. Es gibt ganz viele Angriffe unter der Gürtellinie. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil sie es auf Augenhöhe nicht schaffen.“

Kritik an der österreichischen Position im Ukraine-Krieg wies er zurück. „Wir sind militärisch neutral. Aber wir haben eine Meinung.“ Häme wegen seiner Reisen in die Ukraine und nach Moskau verstehe er nicht: „Besser man tut etwas, als man tut nichts und schaut nur zu.“

Und die Affären, die zum Rücktritt von Kurz geführt haben und die dafür verantwortlich sind, dass die ÖVP in den aktuellen Umfragen stabil nur auf dem zweiten Platz liegt? Schon die Einpeitscher machten klar, wie die ÖVP dazu steht. „Wir leben in einer Zeit, in der Politik zum Freiwild geworden ist. Dagegen müssen wir uns stärker wehren“: Applaus für Hermann Schützenhöfer. „Wir lassen uns von falschen Gerüchten oder anonymen Anzeigen nicht in unserer Arbeit behindern“: Applaus für Generalsekretärin Laura Sachslehner. „Wer kämpft für den Rechtsstaat“: Großer Applaus für Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel.