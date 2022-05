Das Spiel ist aus: Nach 86 Jahren schließt Innsbrucker Spielwarengeschäft Heiss

Die Regale sind prall gefüllt mit Plüschtieren, Brettspielen, Modell-Eisenbahnen und Puzzles. Eben alles, was ein (Spieler-)Herz begehrt. Wer auf der Suche nach einem lustigen Brettspiel für laue Sommerabende mit Freunden ist, wird hier in der Museumstraße 6 in Innsbruck ebenso fündig wie Eltern, die ihrem Kind das schönste Geburtstagsgeschenk machen möchten.