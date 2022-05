Dem Innsbrucker Stadtlauf scheint am Sonntag die Sonne

Gerade bei den jüngeren Läufern sollte der Spaß an der Bewegung und das Miteinander im Vordergrund stehen.

Innsbruck – Wadln lockern und auf die Sonnencreme nicht vergessen – der 37. Innsbrucker Stadtlauf powerd by Tiroler Tageszeitung geht am Sonntag bei strahlend blauem Himmel in Szene.