Der nächste Sieg für die Telfs Patriots

Innsbruck – Der Erfolgslauf von Liganeuling Telfs in der Austrian Football League (AFL) hält an. Nach den Raiders, den Vikings und den Knights stehen nun auch die Traun Steelsharks auf der Abschussliste der „Patriots“. Die Oberländer siegten im „Haifischbecken“ mit 24:14 und halten damit eindrucksvoll Kurs auf die Play-offs. Nach fünf Spieltagen und nur einer Niederlage sind die Telfer in der AFL-Tabelle auf Rang vier.