Aschenbecher ausgeleert: Mülleimer in Garten in Wattens fing Feuer

Wattens – Gegen 18 Uhr kam es am Samstag zu einem Brand in dem Garten eines Mehrparteienhauses in Wattens. Der Mülleimer hatte Feuer gefangen. Zuvor war ein Aschenbecher mit Zigarettenstummeln darin entleert worden. Die Flammen griffen auch auf die Gartenmöbel und die Hausfassade über. Noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Wattens konnte der Brand mit dem Gartenschlauch gelöscht werden. (TT.com)