Avdic hatte es eilig, BCU feierte acht Siege

Der Innsbrucker Profi-Boxer Edin Avdic (l.) knockte Stevan Babic in 1:40 Minuten aus.

Kufstein – 700 Zuschauer waren am Freitagabend Zeugen des ersten Profi-Boxkampfs auf der Festung Kufstein. Lange dauerte das Spektakel allerdings nicht, denn der beim BC Unterberger Wörgl (BCU) trainierende Innsbrucker Edin Avdic knockte Stevan Babic in einer Minute und 40 Sekunden aus. Der slowenische Meister wurde mit einem harten Kopftreffer und einem darauffolgenden Leberhaken in die Horizontale befördert.