Hearings bei den Grünen ab 24. Mai, Pitztal/Ötztal im Visier

Bei den Grünen beginnen die offiziellen Hearings der Doppelspitzen am 24. Mai. Bereits jetzt produzieren die vier KandidatInnen Videos für alle Mitglieder, in denen sie sich und ihre Ideen vorstellen. Seit Wochen wird über den Gletscherschutz bzw. den Zusammenschluss der Skigebiete am Pitztaler und Ötztaler Gletscher diskutiert.