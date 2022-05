Strache und sein Seelenleben: Der frühere FPÖ-Chef zurück in Ibiza

Ibiza, Wien – „So klein? Ganz komisch!“ Heinz-Christian Strache wundert sich. Klein, nach der Winterpause noch muffig, abgewohnt: Mit dem mondänen Anwesen einer Oligarchin hat die Finca auf Ibiza nur wenig zu tun. Auf Einladung von Puls 24 kehrte der frühere FPÖ-Chef an den Schauplatz des Ibiza-Videos zurück. Im Sommer 2017 war er dort in die Falle getappt. Die Veröffentlichung von Ausschnitten des Videos am 17. Mai 2019 bedeutete das Ende seiner politischen Karriere und einen Umbruch in der österreichischen Politik. Zum Jahrestag strahlt Puls 24 am Dienstag das Interview aus.