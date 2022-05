TT-Kommentar zum Wattener Erfolgslauf: Nächster Meilenstein für die WSG

Knapp 3000 Tiroler Fans konnten sich gestern bei strahlendem Sonnenschein im Tivoli-Stadion vergewissern, dass die WSG Tirol richtig guten Fußball spielt. Die Silberberger-Truppe hat sich mit 13 Punkten in den letzten fünf Runden in einen echten Flow gespielt, das Selbstvertrauen schießt spürbar aus den Adern der Grünweißen, die erstmals in der Vereinsgeschichte ein Ticket für die interne Europacup-Quali gelöst haben.

Nach dem 0:6 zum Auftakt der Quali-Gruppe beim LASK ist jenem Verein, der seit Jahren auch über immensen Zusammenhalt in den eigenen Mauern punktet, wieder ein Meisterwerk gelungen. Und nach dem Einzug ins Meister-Play-off in der Vorsaison ist die ligainterne Europacup-Quali der nächste Meilenstein in der Ära von Cheftrainer Thomas Silberberger („Schön, dass man in Tirol noch Fußballfeste feiern kann“) und Sportmanager Stefan Köck.