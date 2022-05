Pinzgauer Alko-Raser verunfallte nach Verfolgungsjagd mit der Polizei

Saalfelden – Ein alkoholisierter Motorradfahrer hat sich am späten Samstagnachmittag in Saalfelden eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. In einem Kreisverkehr verlor der 27-jährige Pinzgauer, der weder Schutzkleidung noch Sturzhelm trug, die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Alko-Test ergab einen Wert von 0,96 Promille.