Hungersnot in vielen Ländern droht: G7 wollen Lebensmittel-Preise dämpfen

Stuttgart – Die Märkte offenhalten, von Russland blockierte Getreidelieferungen aus der Ukraine herausbekommen und Hamstern vermeiden – so will die G7-Gruppe der führenden westlichen Industriestaaten den Anstieg der Nahrungsmittelpreise dämpfen. "Wir haben alle miteinander, gerade die großen Exportnationen, auch eine Verantwortung für den Rest der Welt", sagte der deutsche Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) am Samstag in Stuttgart nach Abschluss des Treffens mit seinen G7-Amtskollegen.