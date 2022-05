Badewetter in Tirol: Wonnemonat Mai macht mit viel Sonne weiter

Wien – Die neue Woche wird in Tirol unbeständig starten. Danach verspricht die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) jedoch viel Sonnenschein, hieß es am Sonntag. Am Montag scheint zunächst noch häufig die Sonne, nur ganz im Westen können bereits einzelne Schauerzellen unterwegs sein. Mehr Labilität in der Atmosphäre bedingt allerdings in den Bergregionen am Nachmittag insgesamt ein deutlich erhöhtes Schauer- und Gewitterrisiko. Dort wird es unbeständiger. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 25 Grad. In 2000m Höhe hat es bis 11 Grad.