„Gelähmte Entwicklung“ in Kulturarbeit wegen Polit-Hickhack

Innsbruck – Die battlegroup for arts – ein Zusammenschluss verschiedener Innsbrucker Kulturinitiativen – sieht konstruktive Kulturarbeit in Innsbruck durch das parteipolitische Hickhack in der Stadtregierung zunehmend gefährdet. Der „schon viel zu lange schwelende Konflikt“ lege sämtliche Bereiche der städtischen Entwicklung lahm. Auch die Blockade David Prieths als von den Grünen entsandten Aufsichtsrat des Tiroler Landestheaters zeige einmal mehr, dass parteipolitische Befindlichkeiten über Sachpolitik gestellt werden, kritisiert die battlegroup. FI, ÖVP und FPÖ hatten der Wiederwahl Prieths – mit bisweilen abenteuerlichen Argumenten – die Zustimmung versagt. (TT)