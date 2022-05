"Weidezone Tirol" probiert es mit neuem Internet-Auftritt

Die "Weidezone Tirol" will über die Entwicklung zum Thema Wolf in Europa informieren.

Innsbruck – Die zuletzt wegen „Hasspostings“ schwer gescholtene „Weidezone Tirol“ musste aufgrund der Kritik ihre Facebook-Seite sperren. Nun gelang der Relaunch des Social-Media-Auftritts, allerdings unter strikten Auflagen. „Wir informieren über die Entwicklungen unserer Bewegung. Was tut sich europaweit in der Wolfsfrage? Wie gehen andere Länder mit dem Thema um? Was verspricht die heimische Politik den Schafbauern und was hält sie? All das, aber auch aktuelle Wolfssichtungen werden wir online stellen“, verspricht Weidezone-Tirol-Obmann, Stefan Brugger. Als Administrator fungiert Klaus Plattner, der die Kommentar-Funktion der Seite oder die Möglichkeit, externe Beiträge zu posten, entfernt hat. „Wir rechnen mit mehreren tausend Nutzern.“ (top)