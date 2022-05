Kammerorchester InnStrumenti: Leuchtende Klangfarben

Es war der aus Landeck stammende, bei den Wiener Philharmonikern als Soloflötist tätige Karl-Heinz Schütz, der im Rahmen der Landecker Festwochen Horizonte am Samstagabend und im Rahmen der so genannten Ma(i)tinée am Sonntagvormittag im Haus der Musik in Innsbruck das Kammerorchester InnStrumenti zwei Stücke des Programms solcher Art durch das Konzert jonglierte. Programmatisch war schon einmal nichts falsch gemacht.

Wolfgang Amadeus Mozart geht immer, mit François Devienne und Claude Debussy trifft man es auch nicht schlecht. Mozart in Paris lautete das Motto und somit standen seine Pariser Sinfonie Nr. 31 in D-Dur KV 297, das Konzert für Flöte, Harfe und Orchester in C-Dur KV 299 sowie François Deviennes Flötenkonzert Nr. 7 in e-Moll auf dem Programm. Und weil mit der jungen französischen Philharmoniker-Harfenistin Marion Ravot eine Meisterin dieses Instrumentes zugegen war, gab man auch noch Claude Debussys Danses sacrée et profane für Harfe und Streichorchester.