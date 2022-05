Außerferner Bäuerinnen auf sechs Etappen zum besseren Klima

Nächste Woche, am 27. Mai, steht die nächste Etappe am Programm: eine Familienwanderung von Höfen zur Lebenshilfe Reutte. Am 3. Juli geht’s auf dem Fahrrad ums Ehrwalder Moos zum „Ziegenpeter“ und BieZu Hof&Laden im Zwischentoren. Am 19. Juni steht die Almsegnung auf der Alpe Kaisers am Programm und am 24. Juni geht es auf dem Fahrrad durch das Lechtal. Den Abschluss der Jubiläums-Veranstaltungen im Außerfern bildet die Eröffnung der Wanderausstellung „Die Rolle der Bäuerin im Wandel der Zeit“ in Reutte.