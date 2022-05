Schattenfinanzindex: Österreich weiter attraktiv für Betrug

Wien, Linz – Viel Zusammenarbeit, aber wenig Transparenz: Österreich liegt beim „Schattenfinanzindex“ weiterhin im schlechtesten Drittel. Österreich habe sich zwar während der Pandemie auf Platz 44 verbessert, sei aber immer noch ein attraktives Ziel für Steuerbetrug, sagen das Tax Justice Network und die Nichtregierungsorganisation Attac. An der Spitze des Negativrankings standen erstmals die USA, gefolgt von der Schweiz und Singapur. Alle G7-Staaten waren unter den am schlechtesten bewerteten Ländern.

Zwar habe sich Österreich seit 2020 um acht Plätze verbessert und sei weiterhin gut aufgestellt bei der internationalen Zusammenarbeit, etwa beim automatischen Datenaustausch und der Lockerung des Bankgeheimnisses. Dennoch orten Attac und das Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC) Mängel bei der Transparenz von Eigentum und Unternehmen. Firmen- und Grundbuch seien öffentlich, aber nicht gratis. Auch Auskünfte über Eigentümer von Unternehmen, Stiftungen und bestimmte Treuhandschaften seien nicht kostenlos, was den Zugang erschwere.