Schlagerstar Roland Kaiser feierte mit Reha-Kindern in Osttirol

Das Reha-Zentrum konnte trotz jahrelanger Bemühungen noch immer keine Verträge mit den österreichischen Gesundheitskassen schließen. Österreichische Kinder können deshalb nur über Sonderansuchen auf einen Platz hoffen. Die Rudolf Pichlmayr Stiftung und Sponsoren wie der Chemiekonzern Evonik finanzieren das Zentrum in Osttirol. Derzeit leben 13 junge Patienten am Ederhof oberhalb des Lienzer Talbodens. Begleitet werden sie jeweils von ihren Geschwistern und Eltern. Miteinander erlernen sie in vierwöchigen Aufenthalten den sorgsamen Umgang miteinander – und dass auch Spielen selbst nach so schweren Eingriffen selbstverständlich möglich ist.