Kritik nach Eklat im Imster Gemeinderat ebbt nicht ab

Imst – Per Leserbrief wendet sich Astrid Schuchter von den Imster Grünen an die Öffentlichkeit, speziell an die Imster Gemeinderäte, um nach dem Rassismus-Eklat durch GR Friedl Fillafer wachzurütteln. Fillafer hatte diesen durch seinen Sitzplatzwechsel im Gemeinderat ausgelöst. Er wollte nicht neben Fatih Inel sitzen. „Allein diese Befindlichkeit offenbart demokratische Defizite“, so Schuchter. Die Aussagen Fillafers seien eines Bürgervertreters „unwürdig und mit dieser Funktion nicht vereinbar“. Schuchter verwehrt sich gegen die pauschalisierten und rassistischen Vorurteile.