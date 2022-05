Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen „falscher“ Kollegen in Osttirol

Lienz – In Osttirol treiben derzeit offenbar „falsche“ Polizisten ihr Unwesen. Wie die echte Polizei am Dienstag in einer Aussendung warnte, rufen die Betrüger ihre Opfer an und behaupten unter Angabe eines falschen Namens (beispielsweise „Oberkommissar Baumann“), dass in der Nähe eingebrochen worden sei.