Gasthaus-Essen wird teurer: „Das Mittagsmenü muss leistbar sein“

Innsbruck – Wer seinen Hunger gerne mit einem Mittagsmenü stillt, muss mitunter etwas tiefer in die Tasche greifen. Steigende Energie-, Sprit- und Lebensmittelpreise machen nämlich auch vor der Gastronomie nicht Halt. „Der Betrieb selbst profitiert nicht von der Preissteigerung. Sie dient dazu, die Mehrkosten abzudecken“, betont Alois Rainer, Gastro-Obmann der Tiroler WK. Zum Sommer hin würden daher die meisten Gastronomen die Preisanpassung vornehmen. Denn „die Preise so zu halten, wie sie sind, ist nicht möglich“. Dennoch wollen einige Betriebe an ihren derzeitigen Preisen festhalten.