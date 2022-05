Heuer bisher 12.800 Bootsflüchtlinge in Italien eingetroffen, Zahlen steigen

Rom – Italien ist wieder mit einer starken Migrationsbewegung konfrontiert. Ein Schiff mit 450 Flüchtlingen an Bord ist von der italienischen Küstenwache Dienstag früh zum sizilianischen Hafen Pozzallo begleitet worden. An Bord befanden sich Menschen aus mehreren asiatischen und afrikanischen Ländern, wie der Bürgermeister von Pozzallo, Roberto Ammatuna, mitteilte.

Die Crew des deutschen Rettungsschiffes Sea-Watch 4 mit 145 Menschen hat inzwischen Augusta auf Sizilien als Landehafen zugewiesen bekommen. Die Migranten an Bord warteten seit zwei Wochen auf die Landung. An Bord befinden sich auch 44 Minderjährige, teilte die deutsche NGO Sea Watch, Betreiberin des Rettungsschiffes, am Dienstag mit. Auch das NGO-Schiff "Geo Barents" will mit 470 Menschen an Bord auf Sizilien landen.

Nicht nur Sizilien ist mit der Flüchtlingsproblematik konfrontiert. Circa hundert Migranten aus verschiedenen Ländern landeten in der Nacht auf Dienstag in Roccella Ionica in der süditalienischen Region Kalabrien. Die Migranten befanden sich an Bord eines Segelbootes, das von der Küstenwache einige Seemeilen von der Küste lokalisiert wurde. 12.881 Migranten sind seit Jahresbeginn nach Seefahrten über das Mittelmeer in Süditalien eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 13.131 gewesen, wie das Innenministerium in Rom mitteilte.