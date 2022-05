Rom will Zahl der Wildschweine stark reduzieren: Tiere sollen getötet werden

Rom – Der römische Bürgermeister Roberto Gualtieri hat ein Programm zur Reduzierung der Zahl von Wildschweinen durch gezielte Keulungen angekündigt. Dieses sei notwendig geworden, nachdem die Afrikanische Schweinepest bei Tieren in der Hauptstadt und im Umland festgestellt wurde, erklärte der Bürgermeister in einem Interview mit "Radio Capital" am Dienstag.