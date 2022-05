Tory-Abgeordneter wegen mutmaßlichen Missbrauchs festgenommen

London – Die Londoner Polizei hat Berichten zufolge einen Abgeordneten der britischen Tory-Partei wegen mutmaßlicher Vergewaltigung und Missbrauchsvorwürfen festgenommen. Ein Mann in seinen Fünfzigern befinde sich deswegen in Untersuchungshaft, teilte die Metropolitan Police am Dienstag mit. Die Anfang 2020 angezeigten Fälle sexuellen Missbrauchs sollen sich zwischen 2002 und 2009 in London abgespielt haben.

Abgeordnete der Tory-Partei von Premier Boris Johnson sind in den vergangenen Monaten immer wieder wegen Fehlverhaltens in die Schlagzeilen geraten. Lange hielt die "Partygate"-Affäre um Exzesse in der Downing Street während des Corona-Lockdowns London in Atem, dann ging es in verschiedenen Fällen um Missbrauch sowie einen Parlamentarier, der beim Pornoschauen im Unterhaus erwischt wurde. (dpa)