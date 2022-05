Zwölf Prozent der Österreicher räumen gern zu Hause auf

Durch die derzeit entspanntere Corona-Lage gehören Lockdowns erst einmal der Vergangenheit an. Wer seine Freizeit zuhause verbringt, tut dies daher freiwillig. ImmoScout24 hat erfragt, welchen Aktivitäten die Österreicherinnen und Österreicher in den eigenen vier Wänden dabei am liebsten nachgehen. Entspannende und passive Tätigkeiten stehen da im Vordergrund. Für zwölf Prozent fällt Aufräumen in die Kategorie "liebste Freizeitbeschäftigung" und für sechs Prozent gar Arbeit.