So digital tickt Österreich

Reise buchen, Film streamen, einkaufen, Amtswege erledigen - fast alles geht heute auch "online". Eine Online-Umfrage im Auftrag der Österreichischen Notariatskammer hat die Einstellungen der Menschen in Österreich zu Digitalisierung und zu digitalen Dienstleistungen erhoben und untersucht, welche im täglichen Leben am meisten genützt werden. An erster Stelle wurde hier das Smartphone (86 Prozent) genannt, vor E-Mails (85,9 Prozent) und Online-Shopping (82,4 Prozent).