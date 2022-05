Totschnig als neuer Landwirtschaftsminister angelobt

Nach einer Corona-bedingten Verzögerung ist nun auch der neue Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) im Amt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den 47-jährigen Bauernbündler aus Osttirol am Mittwoch in der Präsidentschaftskanzlei angelobt. "Ich freue mich, dass Sie wieder genesen sind", sagte Van der Bellen. Als Herausforderungen für Totschnig sah er die Klimakrise und die Folgen des Kriegs in der Ukraine.

Van der Bellen machte für den neuen Minister vor allem zwei große Herausforderungen aus: Die Folgen des Kriegs in der Ukraine und den Klimawandel. Die Ukraine sei eine der "Kornkammern der Welt", im schlimmstmöglichen Szenario komme es weltweit zu einem Getreidemangel - "also 'fingers crossed' kann ich nur sagen für uns alle".

Die Klimakrise sei außerdem "in vollem Gang", betonte Van der Bellen, "ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht". So sehe man die Auswirkungen beispielsweise mit freiem Auge am niedrigen Wasserstand im Neusiedlersee. "Wir haben so ein schönes Land", die Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft könne nicht überschätzt werden. Der Bundespräsident wünschte Totschnig "alles, alles Gute und viel Erfolg".