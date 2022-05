Spendenverbot notfalls in einem Fairnessabkommen

Vor dem heutigen Mai-Landtag versuchten ÖVP-Klubchef Jakob Wolf und sein grüner Kollege Gebi Mair Gestaltungswillen zu demonstrieren. „Die Koalition muss bis zum Schluss arbeiten, wir sind eine Arbeits- und keine Wahlkampfkoalition“, meinte Wolf. Die Landtagswahl wird jüngsten Beteuerungen zufolge am 5. März 2023 stattfinden. Im Wahlkampf wird es bereits ein Spenden- und Inseratenverbot von Landesunternehmen für die Parteien geben. „Wenn das nicht bundesgesetzlich geregelt wird, wovon ich aber ausgehe, werden wir es in einem Fairnessabkommen verankern“, sagte Mair.

100 Tagesordnungspunkte werden im Landtag behandelt – von der Kinderbetreuung bis zum Fördertransparenzgesetz. Als ganz wesentlich streicht der grüne Klubchef Gebi Mair hervor, dass künftig die Heimanwältin wie der Landesumweltanwalt weisungsfrei gestellt wird. Hinsichtlich der Teuerung verweist Wolf auf zahlreiche Initiativen von Bund und Land, die gut aufeinander abgestimmt sein sollten. Aber: Was es benötige, seien höhere Einkommensgrenzen für Unterstützungen. Eines sagte Wolf jedoch ganz deutlich: „Die Menschen werden einsparen müssen in den verschiedenen Bereichen, die öffentliche Hand wird nicht alles abfedern können.“

Was die Novelle des Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetzes betrifft, so hätte Schwarz-Grün gerne vorab jenen Zusatzantrag der SP gesehen, welchen die Roten für heute angekündigt haben, um so doch noch den – von der VP abgelehnten – Rechtsanspruch gesetzlich zu verankern. Bis gestern lag der Antrag aber nicht vor, wunderte sich Mair. Zusammen mit Wolf betonte er einmal mehr, dass der bestehende „Versorgungsauftrag“ sicherstelle, dass jedes Kind einen entsprechenden Platz haben werde. Freilich – die Parteilinie der Grünen ist eine andere: nämlich die eines Rechtsanspruchs.