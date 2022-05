Neu im Amt: „Das Leben verändert sich von heute auf morgen völlig“

Abschreiten der Front: Für den Axamer Bürgermeister Thomas Suitner eine völlig neue Erfahrung. © Würtenberger

Von Denise Daum

Axams, Natters – „Du, Thomas, i brauchat di kurz wegen ...“ So richtig vorwärts kommt Thomas Suitner nicht, wenn er durchs Dorf geht. Alle paar Meter wird er angesprochen, jeder will etwas von ihm. Vor zwei Monaten entschied der 30-Jährige die Bürgermeisterstichwahl in Axams für sich und wurde mit seinem neu gegründeten Team „Frischer Wind“ stimmenstärkste Fraktion im Gemeinderat. Politisch tätig war er vorher nicht.

„Das Leben ändert sich von heute auf morgen völlig“, sagt Suitner. Das Amt des Bürgermeisters zu übernehmen sei nicht zu vergleichen mit einem Jobwechsel. Vorbereiten kann man sich darauf nicht, Einschulungsphase gibt es auch keine. „Du bekommst den Schlüssel zum Gemeindeamt und bist Bürgermeister“, sagt Suitner, der manchmal wirkt, als habe er selbst noch nicht ganz realisiert, was passiert ist. Er als Person habe sich durch den Wahlerfolg nicht verändert, wie er glaubt. „Aber die Leute tun mit mir anders“, sagt Suitner. Wenn er mit „Herr Bürgermeister“ angesprochen wird, sei ihm das gar nicht so recht. „Thomas ist mir lieber.“

Die ersten Tage im Amt waren vor allem von Sitzungen geprägt: Gemeinderat, Abwasser-, Schul-, Planungsverband und so weiter. Zudem absolvierte Suitner einen Marathon an Antrittsbesuchen. Schonfrist gab es auch von Seiten der Bürger keine. „Es landet so ziemlich jedes Problem bei mir. Sei es ein Konflikt mit dem Nachbarn, eine fehlende Latte beim Zaun des Kinderspielplatzes oder wenn jemand daheim kein Wasser hat“, erzählt Suitner.

Zu 100 Prozent verlassen kann sich der Bürgermeister auf seine Mitarbeiter. „Die Verwaltung ist das Rückgrat der Gemeinde“, betont Suitner. Auch mit seinem Vorgänger und nunmehrigen Stellvertreter Walter Mair (Gemeinsam für Axams) hat er ein gutes Einvernehmen.

Eine der schönen Aufgaben als Bürgermeister: Marco Untermarzoner überbringt Rosa Wolf Blumen zu ihrem 80. Geburtstag. © privat

Axams ist aber nicht die einzige Mittelgebirgsgemeinde, in der ein politischer Neuling in das Gemeindeamt eingezogen ist. In Natters konnte sich der 30-jährige Marco Untermarzoner in der Stichwahl gegen Anna Koch durchsetzen. Seitdem wurde sein Zeitplan deutlich straffer. Vormittags geht er seinem Brotberuf als Bautechniker nach, ab 13 Uhr ist er im Gemeindeamt. Erreichbar sei er aber immer für alle, betont Untermarzoner. Auch für ihn sind die vier Mitarbeiter in der Verwaltung „wichtige Stützen, die dafür sorgen, dass der Laden läuft“.

Im Gemeinderat sei Ruhe eingekehrt. „Rund die Hälfte der Mandatare ist neu, ich komme mit allen gut zurecht“, sagt Untermarzoner. Im Dorf sei er schon vor seiner Wahl zum Bürgermeister viel unterwegs gewesen, auch ist er in zahlreichen Vereinen Mitglied. „Ich gehe jetzt aber sicher noch aktiver auf die Leute zu.“