Tabuthema Abtreibung und Polit-Streit in Innsbruck: Das war „Tirol Live“

Der Dokumentarfilm „ Lass uns reden “ wird am 19. und 22. Juni im Metropol-Kino gezeigt. Es geht um das Thema Konfliktschwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch. Daniela Karall, Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde, sprach bei „Tirol Live“ über das sensible Thema Schwangerschaftsabbruch.

Sensibel passt hingegen gar nicht zur politischen DNA des Innsbrucker Gemeinderats Gerald Depaoli. Am Donnerstag wird er etwa die Abwahl der Verkehrsstadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) verlangen. „Schwarzl will den Autofahrern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Die Dame hat in dieser Funktion nichts mehr verloren“, sagte Depaoli bei „Tirol Live”.