37-jähriger Motorradlenker nach Sturz in Kirchbichl verletzt

Der Motorradlenker kam aus unbekannter Ursache zu Sturz und wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen.

Kirchbichl – In Kirchbichl kam am Mittwoch in der Früh ein Motorradlenker aus unbekannter Ursache zu Sturz. Der 37-Jährige blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades auf der Fahrbahn liegen. Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr, als der Mann einen Kreisverkehr auf der B171 Tiroler Straße verlassen wollte.