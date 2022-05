Andauernde Krisenzeit bremst die Kaufkraft in Österreich

Wien – Dauerzustand Krise: Spätestens seit Ausbruch der Pandemie sind weltweit Lieferketten angespannt, die Inflation steigt, erreichte zuletzt 7,2 Prozent in Österreich. Den Konsumenten bereitet das Kopfschmerzen. 75 Prozent der Verbraucher sind besorgt oder sogar sehr besorgt über die Preissteigerungen, zeigt eine PwC-Umfrage unter 1100 Österreichern zwischen 18 und 65 Jahren. Demnach suchen Kunden vermehrt nach günstigen Produkten oder verzichten ganz auf nicht notwendige Einkäufe, um das neue Niveau der Lebenshaltungskosten zu kompensieren. 46 Prozent der Österreicher geben an, dass geplante Ausgaben für Reisen und Gastronomie ihre Ausgaben für andere Konsumgüter beeinflussen. „Das betrifft besonders langlebige Konsumgüter, die nicht hauptsächlich dem Ersatz dienen, wie zum Beispiel Möbel oder bestimmte Elektronikartikel“, erklärt Gerald Dipplinger, Partner bei PwC Österreich. „Auch bei Bekleidung, Schmuck und Schuhen erwarten wir deutliche Zurückhaltung, eine Beschränkung auf das Notwendige und ein Umschwenken auf günstigere Produkte und Marken“, so Dipplinger.