Teams paddeln in Heiterwang für die gute Sache

Nur gemeinsam stark: Beim Drachenbootrennen ist voller Einsatz im Gleichschlag gefragt. © Kanu Kini

Von Simone Tschol

Entgeltliche Einschaltung

Heiterwang – Widerhallende Trommelschläge, rhythmisch eintauchende Paddel und ein Drachenkopf – diese Kombination versprüht hierzulande nicht nur einen Hauch von Exotik, sondern macht die chinesischen Drachenbootrennen für Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen interessant.

Am 26. Juni werden die Drachen wieder in Heiterwang in See stechen. Nach zwei Jahren, in denen die Veranstaltung Corona-bedingt ausgefallen ist, lädt der Rotary Club Reutte-Füssen nämlich wieder zum Drachenboot-Benefizcup.

Alle Unternehmen, Kommunen und Vereine aus Österreich und Deutschland, die mit einer oder vielleicht sogar mehreren Mannschaften an den Start gehen wollen, können sich via Mail an org.benefiz@rotary1841.org anmelden.

Und es verspricht abermals ein spannendes Event zu werden. Denn wie die Erfahrungen der letzten Rennen zeigen, wird die Veranstaltung nicht nur als Teambuilding-Maßnahme gesehen. Hier ist auch jede Menge sportlicher Ehrgeiz mit an Bord. Gekämpft wird bis zur Ziellinie – gegen die Kontrahenten und den eigenen inneren Schweinehund. Dabei erreichen die Hobby-Paddler Geschwindigkeiten bis zu 15 km/h.

„Die Teams werden in Gruppen aufgeteilt. Dort heißt es erst mal jeder gegen jeden. Die zwei Gruppenbesten steigen auf. Zum Schluss geht es im K.-o.-System weiter, bis der Sieger feststeht“, erklärt Uwe Simniok von der Füssener Firma „Kanu Kini“, welche die Boote zur Verfügung stellt und für den reibungslosen Ablauf des Wettkampfes sorgt. Den besonderen Reiz am Drachenbootfahren mache aus, dass es ein Teamsport ist, bei dem alle im gleichen Rhythmus arbeiten müssen. Simniok: „Das ist wie Tanzen.“