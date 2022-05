Depaoli fordert Abwahl: Innsbrucker Stadtpolitik zwischen Lust und Frust

Innsbruck – „Enfant terrible der Stadtpolitik“ nennt TT-Chefreporter Peter Nindler Gemeinderat Gerald Depaoli von der Ein-Mann-Fraktion Gerechtes Innsbruck im „Tirol Live“-Interview. Ja, manchmal überschreite er vielleicht Grenzen, räumt Depaoli ein: „Ich bin halt sehr emotional, und Innsbruck liegt mir am Herzen, deshalb rege ich mich so auf.“ Am meisten regen ihn die Grünen auf. Dabei habe er selbst einmal grün gewählt, wie Depaoli offenbart. „Da waren sie noch bürgerlich hellgrün, nicht so radikal giftgrün wie jetzt.“