Spektakuläre Rettungsaktion: Paragleiter verfing sich in Hainzenberg in Seilbahn

Hainzenberg – Ein Paragleiter-Unfall in Hainzenberg hat am Mittwochnachmittag eine spektakuläre Rettungsaktion nach sich gezogen. Ein 29-Jährige war mit seinem Gleitschirm in den Seilen der Gerlossteinbahn hängen geblieben und baumelte 20 Meter über dem Boden. Ein Zeuge hatte die Rettungskette in Gang gesetzt.