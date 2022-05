Oktoberfest-Pläne wegen Varianten laut Lauterbach „gewagt", Wiesn-Chef empört

Nach zwei Jahren Abstinenz soll in diesem Herbst wieder die Wiesn in München stattfinden.

München – Noch immer liegt die Inzidenz in Deutschland bei rund 400 – dennoch soll nach zwei Jahren Corona-Zwangspause in diesem Herbst erstmals wieder das Oktoberfest in München stattfinden. Aus Sicht von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sei es jedoch „gewagt" zu sagen, das Fest könne stattfinden, wie es immer stattgefunden habe, sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Denn es gebe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man es bis dahin mit den Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 zu tun habe, warnte der SPD-Politiker.

Kritik an Lauterbachs Warnung kommt von Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner. Sich erst hinzustellen und die Pandemielage für beendet zu erklären und „jetzt zu sagen, es könne vielleicht im Herbst unter Umständen was kommen, finde ich unverantwortlich. Das ist nicht okay", sagte Baumgärtner dem Radiosender Gong 96,3. „Natürlich ist es populistisch und populär, wenn man sich als Gesundheitsminister mit dem Begriff der Wiesn ins Gespräch bringt." Allerdings gebe es im Herbst auch eine Grippe und die komme auch jedes Jahr in einer neuen Variante – dazu habe Lauterbach noch nie etwas gesagt, so Baumgärtner.