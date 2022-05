21-Jähriger wollte Tankstelle in Innsbruck ausrauben, floh aber ohne Beute

Innsbruck – Unbewaffnet aber mit einer ordentlichen Portion Aggressivität trat ein vorerst unbekannter Mann am Mittwoch gegen 4.40 Uhr Früh gegen die Schiebetür einer Tankstelle in Innsbruck. Beim Betreten forderte er unvermindert Geld vom Tankstellen-Mitarbeiter. Um seine Forderung zu untermauern, trat er auch noch gegen einen Kühlschrank.

Noch bevor der Angestellte irgendwie reagieren konnte, flüchtete der Mann ohne Beute aus der Tankstelle in südliche Richtung. Er wurde von zwei Zeugen verfolgt und konnte kurze Zeit später noch am Tankstellengelände von der Polizei angehalten und festgenommen werden. Der 21-Jährige war bei seiner Einvernahme geständig. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an. (TT.com)