Video mit möglichen Amoklauf-Plänen in Leipzig war Teil von Schulprojekt

Die Ermittlungen haben nun ergeben, dass das Video den Ausschnitt eines Projekts an einer Leipziger Schule zeigte, das ohne Lehrer durchgeführt worden war. Es zeigte unter anderem eine Person mit einer Waffe in der Hand in einem Klassenzimmer. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine Softair-Waffe, die auch in dem Video zu sehen war. Die Polizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens gegen den Mann. (APA/dpa)