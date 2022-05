Nationales Impfgremium empfiehlt drei Impfungen für Corona-Grundimmunität

Wien – Für die Grundimmunisierung gegen SARS-CoV-2 sind drei "Stiche" – zwei initiale Impfungen plus eine weitere nach sechs Monaten – nötig, hält das Nationale Impfgremium (NIG) in seinen aktuellen Anwendungsempfehlungen fest. Durchgemachte Corona-Infektionen führen "lediglich zu einer zeitlichen Verschiebung dieser Impfungen und zu einer verbesserten Immunitätslage, ersetzen aber keineswegs einzelne Impfungen". Ein Grund ist Omikron.

Genesenen ab einem Alter von fünf Jahren werden also insgesamt drei Impfungen für die Grundimmunisierung empfohlen. Ausgelöst hat die Änderung Omikron. Die im November 2021 entdeckte Variante dominiert seit Jahresbeginn auch in Österreich. Mittlerweile haben sich fünf "Sublineages" bzw. Untervarianten entwickelt, (BA.1 bis BA.5), die sich genetisch in weitere Untergruppen aufgliedern. Derzeit lasse sich Omikron in 74 (Stand 20. April) Sublineages bzw. deren Untergruppen unterteilen. Es sei anzunehmen, dass weitere entstehen.