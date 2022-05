Kufstein – Zwischen 9 und 9.30 Uhr wurde am Mittwoch in Kufstein ein E-Bike, das vor einem Haus in der Jägerstraße abgestellt war, gestohlen. Das Rad der Marke TREK Powerfly FS 7 M war mit einem Schloss versperrt und soll laut Angaben der Polizei den Wert eines mittleren, vierstelligen Eurobetrags haben. (TT.com)