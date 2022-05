Hand in Förderband: 29-Jähriger bei Arbeitsunfall in Roppen schwer verletzt

Roppen – Mit schweren Verletzungen musste ein Arbeiter am Donnerstagvormittag in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden. Laut Polizei war er gegen 10.45 Uhr in Roppen mit der rechten Hand in die Schiene eines Förderbandes geraten, während sich dieses in Bewegung setzte und die Hand ein Stück mitzog.