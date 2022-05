Klimakrise und Finanzen: Generation Z und Millennials pessimistisch

Wien – Die Generation Z und Millennials sehen pessimistischer in die Zukunft – weltweit und auch in Österreich, wie eine seit elf Jahren von dem Beratungsunternehmen durchgeführte Umfrage zeigt. Heuer zeigt sich, dass vor allem finanzielle Sorgen in den Mittelpunkt rücken. Dazu kommen Klimawandel, Krieg und Pandemie. Gleichzeitig sind die Jungen bereit, sich zu engagieren, etwa für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, hieß es am Donnerstag.