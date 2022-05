AGES warnt vor Baby-Beißring „Mushroom Teether"

Wien – Die AGES warnt vor dem Baby-Beißring „Mushroom Teether Toys for Newborn Babies, Toddlers, Infants, Relieve Sore Gum – BPA-Free Chew Toy" wegen Erstickungsgefahr in Zusammenhang mit dem Todesfall eines Kleinkindes. Das Produkt wird unter anderem online über Amazon, eBay, Joom und Wish unter den folgenden Produktidentifikationsnummern verkauft: B09H2RH1QT B09JWL234H B09H2SBX, hieß es am Donnerstag.