„Ocean Viking" rettet fast 160 Migranten im Mittelmeer

Rom – Die Hilfsorganisation SOS Mediterranee hat im zentralen Mittelmeer fast 160 Menschen von zwei überfüllten Schlauchbooten aus Seenot gerettet. Die Crew der „Ocean Viking" nahm die Menschen am Donnerstagvormittag in der libyschen Such- und Rettungszone an Bord, schrieb die Organisation auf Twitter. Einen verletzten Mann holten die freiwilligen Helfer per Krankentrage auf das Schiff.