Stadtpolitik in Kürze: Von der Bobbahn bis zu Tempo 30

Die Stadt gab gestern mehrheitlich ein Bekenntnis zur Bob- und Rodelbahn in Igls ab. Die ist, wie berichtet, in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig. Nun soll, mit Geld von Bund und Land, saniert werden – die Stadt ging gestern in Vorlage und beschloss, dass man ein Drittel des Architekturwettbewerbs zahlen würde und 21,7 Prozent der Gesamtkosten, maximal aber zwölf Millionen Euro bereitstellt. Wie bereits mehrfach berichtet, erhofft man sich zusätzlich Geldquellen, sollte für die Olympischen Spiele in Italien 2026 keine Bobbahn gebaut und bei den Spielen jene in Igls verwendet werden.