Wahlkampfkosten sollen auf eine Million Euro reduziert werden

In einem ersten Schritt sollen Spenden von Landesunternehmen an die Parteien verboten werden.

Innsbruck – Donnerstagvormittag wurde über „gläserne Parteikassen“ diskutiert, am Abend dann über eine Wahlkampfkostenobergrenze von einer Million Euro. SPÖ, ÖVP, Liste Fritz und NEOS legten nämlich einen Dringlichkeitsantrag vor, in dem die schwarz-grüne Landesregierung aufgefordert wird, dem Landtag eine Novelle des Parteienfinanzierungs- und Klubförderungsgesetzes vorzulegen. Darin soll pro Landtagswahl eine Wahlkampfkostenobergrenze von einer Million Euro für politische Parteien festgelegt werden. Damit erhielt die Transparenzdebatte eine besondere Dynamik.

Ein Spenden- und Inseratenverbot von Landesunternehmen an Parteien und ihre Publikationen ist bereits breiter Konsens. Die Grünen könnten sich darüber hinaus sogar ein generelles Spendenverbot vorstellen. NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer hatte die Debatte angestoßen, er warf der ÖVP die Finanzierung ihrer Wahlkampfbroschüre mit Inseraten vor allem aus der Baubranche, Skigebieten sowie Rohr- und Abfallproduzenten vor.

Selbst musste sich Oberhofer von Liste-Fritz-Klubchef Markus Sint den Vorwurf gefallen lassen, dass die NEOS zwischen 2013 und 2021 rund 1,9 Millionen Euro an Spenden vom ehemaligen Strabag-Vorstandsvorsitzenden und Unternehmer Hans-Peter Haselsteiner angenommen hätten. Elisabeth Blanik (SPÖ) meinte, es brauche weder Spenden noch Werbeeinschaltungen in Parteipublikationen, um mit den Bürgern in Kontakt zu treten. FPÖ-Obmann Markus Abwerzger machte sich ebenfalls für ein generelles Spendenverbot und eine Wahlkampfkostenbegrenzung von einer Million Euro stark.