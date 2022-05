Bauland auf Amphibienweg lässt den Kostenplan platzen

Walchsee – Bauland ist rar und kostbar. Da unterscheidet sich Walchsee nicht von anderen Tiroler Gemeinden. Kostbar ist in der Kaiserwinkl-Gemeinde auch das Feuchtgebiet Schwemm. So sehr, dass es den ganz besonderen und strengen Schutz als Natura-2000-Gebiet genießt. Damit ist eine Konstellation gegeben, die bereits Altbürgermeister Dieter Wittlinger im Februar 2022 beschäftigte (die TT berichtete) und nun auch seinen Nachfolger Neo-Bürgermeister Ekkehard Wimmer vor eine schwierige Aufgabe stellt und zu Pilgerfahrten nach Innsbruck veranlasst.

Als der Gemeinderat vor knapp vier Jahren bei der Suche nach leistbaren Grundstücken eine Fläche am Rand des Natura-2000-Gebietes widmete, kam die besonders herausragende Stellung der Schwemm als Lebensraum für Amphibien in Tirol zum Tragen. Und damit war das Thema billig – zumindest für Walchseer Verhältnisse – vorbei: Durch Auflagen sind bei der Verbauung teure Amphibien-Leiteinrichtungen notwendig, da die Häuser auf einem „Wanderweg“ der Tiere zwischen Wald und Feuchtgebiet gebaut würden. Kostenpunkt bis zu 370.000 Euro, hochgerechnet auf den Quadratmeterpreis der bis zu 12 Baugrundstücke damit zwischen 60 und 70 Euro. Damit käme ein Preis von rund 350 bis 400 Euro pro Quadratmeter zustande. Und das Ganze, so meinte damals Wittlinger, gestützt auf Expertisen, für 0,7 bis fünf Amphibien pro Stunde. Ein Experte relativiert diese Aussage, da die Zahl der im Untersuchungszeitraum gezählten Tiere für Tiroler Verhältnisse sehr hoch ist.