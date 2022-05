Klimabonus kommt ab Oktober auf Konto oder per Post

Die türkis-grüne Regierung will umweltfreundliches Verhalten belohnen – und klimaschädliches Verhalten bestrafen.

In Summe hat die Regierung für den Ökobonus heuer 1,25 Milliarden Euro vorgesehen. Die Kosten für die Abwicklung betragen bis zu 30 Millionen Euro, sagt Gewesslers Sprecher. In dieser Summe enthalten ist der Aufbau der Infrastruktur. In den kommenden Jahren werde der Aufwand sinken.